¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no tuvo reparo en comentar sobre el reciente post que hizo Mario Irivarren en su cuenta de Instagram, defendiendo a Vania Bludau de los ataques que sigue recibiendo tras haber tenido una actitud prepotente con la Policía.

Y es que el popular ‘Peluchín’ se puso a leer en vivo las románticas y tiernas palabras del exchico reality hacia su novia, y fiel a su estilo, se burló del modelo.

“Resucitó la madre Teresa de Calculta. Ya no necesitas terapia con un novio que te diga eso. Estoy conmovido... Realmente no sé si me arden los ojos porque me he emocionado o de qué. Él lo que nos está diciendo es que lo que vimos fueron ilusiones ópticas, que ella no es malcriada, ni maleducada con la gente, ni habla con acento de gringa, ni te manda a Ticlio. Estamos confundidos Gigi”, comenzó diciendo el conductor.

“Seguro ella lo escribió y le dio el botón enviar... Hasta en eso ha cambiado Mario, nunca había escrito algo así cuando estaba con Ivana y con todas. Perdón por Ivana...”, respondió Gigi Mitre.

“Yo creo que como tú estás enamorado, estás alucinando más de la cuenta (...) Entonces, el policía tiene que aguantar que sea una malcriada porque ha pasado por cosas fuertes y no ha vivido una buena infancia. Sal de acá... Ya parece Sagasti, nadie te cree”, expresó González.

