El chico reality, Mario Irivarren se pronunció a través de su Instagram luego de muchos de sus seguidores aseguraran que Vania Bludau está influenciando en su comportamiento, luego de lo vivido durante una intervención policial. Incluso le han pedido que termine su relación sentimental.

Al respecto, Mario Irivarren salió en defensa de Vania Bludau al asegurar que ella sí influye en él, pero de manera positiva, pues ella es pura felicidad.

“Ella es luz, es energía, es alegría, es paz, es diversión, es bondad, es amor, es ternura , es fuerza , es carácter, es un sinfín de virtudes que la hacen una mujer única e increíble. La acusan de ser una mala influencia para mi... como si no estuviera yo bastante grandecito como para saber lo que hago y hacerme responsable de mis actos...”, escribió.

Además, Mario Irivarren no dudó en explicar las cualidades de Vania Bludau. “¿Qué si ha influenciado en mí? Por supuesto... cada día me contagia de ese energía y esa forma tan bonita que tiene de ver la vida, ella siempre está alegre, la felicidad es su vitamina favorita, a diferencia de mí, tiene la capacidad de no dejar que todas las cosas negativas la afecten, tiene problemas, preocupaciones, dudas, inquietudes, molestias como todos, pero sabe sobreponerse a todo eso y nunca deja de brillar”.

Pero también sorprendió al decir que Vania Bludau estaría mal por todos los ataques recibidos, al punto que los habría afectado a los dos.

“Y la extraño, la extraño porque la tengo mi lado pero no está, extraño verla sonreír cada mañana, extraño verla con esa energía interminable, extraño verla brillar... Todo este problema nos afectó mucho, pero como dije ayer, es momento de dar la vuelta a la página, de seguir adelante, aprender de los errores, trabajar cada día en ser la mejor versión de nosotros mismo y seguir siendo felices viviendo este amor tan bonito que nos tenemos. Te amo”.

