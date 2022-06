Fuerte y claro. Carlos Cacho no se calló nada y se refirió a la gran final del Miss Perú 2022 que se llevará a cabo en el programa “Esto es Guerra”. Y es que el conocido maquillador criticó fuertemente a Jessica Newton y se mostró en total desacuerdo que se haga este tipo de eventos en un programa reality.

“¿En qué cabeza se les ocurre que en medio de ‘Esto es guerra’ se va a escoger a Miss Perú? Como decía el ‘Tigre’ Navarro, hay que ser bien babosos. En televisión puedes decir que vas a elegir a la reina de España, pero no será así”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Carlos Cacho se refirió a las innumerables críticas que viene recibiendo Alessia Rovegno en redes sociales, pues muchos aseguran que sería la favorita a levantar la corona.

“Si van a criticar algo que sea de reina a reina, no con una chica que está empezando porque no es equitativo. ¿Cuándo se ha visto a una reina cortándole la cabeza a una candidata? No me parece que eso debe hacer una exreina”, agregó para El Popular.

“Primero, Natalie es una de las exreinas de belleza más recordadas, eso es un peso. Es conductora de televisión. Esa chica (Alessia Rovegno) todavía no ha ganado, que Natalie haga un comentario con alguien que está a su nivel mediático, de escalón artístico, es injusto. La crítica tiene que ser de igual a igual, es lo que creo”, finalizó.

