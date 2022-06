Carlos ‘Cacho’ estuvo en el programa “América Hoy” para hablar sobre los vestidos de novia en tendencia. Sin embargo, en medio de su visita se mostró incómodo cuando le consultaron por los rumores que señalan que el romance de Alondra García Miró y Paolo Guerrero llegó a su fin.

El estilista hizo notar su sorpresa e incomodidad cuando le pusieron la fotografía de Alondra García Miró usando un vestido de novia.

“A Carlos no le gusta creo. Mira su cara. Me interesa saber qué dice Carlos”, comentó Giselo. “Quién le ha dicho a Giselo que a mí me interesa lo que a él le interesa. Está loco. Ella me encanta, es una niña. Está bello”, fue lo único que comentó Cacho.

“¿Qué pasó? No estás diciendo nada más. Algo sabes, has estado de vacaciones con ella”, interrogó Janet Barboza. A lo que Carlos respondió: “No voy a decir nada porque la quiero mucho y la respeto, por eso no voy a decir nada”.

Al no tener una respuesta clara, Janet Barboza preguntó directamente a Carlos si sabía si eran cierto los rumores de que el romance entre la ‘ojiverde’ y el futbolista llegó a su fin.

“Solo algo. ¿Sigue con Paolo?”, increpó la conductora de “América Hoy”. Pese a la insistencia, el estilista no reveló nada y solo envió un saludo a Doña Peta, madre de Paolo Guerrero.

“Un beso para Peta, te quiero. Te debo la salidita”, dijo Carlos Cacho tratando de evadir las preguntas. “Lo que se ve no se pregunta. Ya hace meses se ve, ya déjalo ahí”, comentó por su parte Ethel Pozo.

