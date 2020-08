Carlos Cacho contó como sucedieron los hechos tras el accidente que sufrió mientras manejaba su bicileta, que fue embestida por una moto. “No todas las avenidas tienen ciclovía, yo estaba yendo por Pueblo Libre, por la avenida Sucre, y, de pronto, apareció una moto que me embiste, volé y tenía miedo de caer encima del motor de la moto porque esto quema, entonces, di un giro para que no caiga la pierna en el motor, pero el mango del timón de la moto me reventó el labio y volaron tres dientes”, señaló.

“Yo hablaba, pero sentía húmeda la mascarilla, la estiro y estaba roja por dentro, pero no se veía nada por fuera... Después me di cuenta de que los pedacitos de mis dientes se quedaron adentro de la mascarilla, con la sangre, con todo. Ahora me están cosiendo y en la tarde debo ir para que me pongan los temporales, estoy sin dientes, yo me mordí el labio interno con mi mismo diente”, narró a través de un enlace con el programa “América Hoy”.

En otro momento de la conversación, el conductor Renzo Schuller le preguntó por su situación actual y él respondió: “Ahora que ya me pasó la anestesia, estoy adolorido, me duele la rodilla izquierda bastante, tengo dos heridas en la rodilla derecha, me duele a la altura de las costillas, por el lado derecho, pero lo que más me ha dolido era la encía”.

Para finalizar, Carlos Cacho habló sobre la actitud del supuesto responsable: “Entiendo perfectamente que es un accidente, pero no puedes, cuando ocurre este tipo de acontencimiento, querer justificarte o querer culpar a la otra persona, deslizando la responsabilidad hacia mi lado... Sé que la gente se pone nerviosa cuando ocurre un accidente, pero hay que tener un poco más de empatía, de humanidad y de misericordia”. También dijo que “fue un susto y un fuerte impacto, pero pudo ser peor”.