Carlos Cacho fue el invitado especial del programa D’ Mañana donde se animó a comentar sobre el nuevo look de Daniela Darcourt, quién recientemente acaba de lanzar su nuevo tema “Te equivocaste conmigo. El maquillador no tuvo piedad con la salsera, incluso la comparó con la actriz cómica ayacuchana Susan Cristán, más conocida como “La Puca”.

“Las trenzas para mi son fatales, parece más a la Chola Puca, además que esta pasadita de postres y se le ve más cachetona. Creo que la peina la detesta, para mi que fue Yahaira Plasencia”, aseguro uno de los mejores amigos de Gisela Valcárcel.

Es más, el exconductor de TV insistió: “De todas maneras queda demostrado que la maldad existe, no se que le haría al peluquero”.

Asimismo, el estilista arremetió contra la expresentadora Sheyla Rojas, quién se encuentra en Guadalajara con su nueva pareja disfrutando de una vida llena de lujos.

“Mira, ella me parece huachafísima. Yo lo voy a decir, así, con todas sus letras. Me parece la oda al mal gusto... Una persona tan exagerada, en el pelo, en los labios, en las pestañas, los lentes de contactos, los dientes (...) es grosera, chillona, escandalosa”, dijo inicialmente.

“Ella parece más bien una cosa así como un alma, un ente, una cosa no real, una cosa etérea, un dibujo animado (...) A mi me parece super de mal gusto la ropa que se pone... Una persona tan irreal y no hay nada más cool, más elegante, más fashion, que ser naturalmente regia”, agregó.

