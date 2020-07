Carlos Galdós con su estilo irreverente que lo caracteriza no dudó en referirse a Xoana González tras enterarse que se casará nuevamente, En la última edición de su programa en Radio Capital, entrevistó a la argentina, y no dudó en felicitarla por “el ejemplar que se consiguió” en referencia a su novio, Javier González.

“Que buena noticia. Te vas a casar. Sé que estás enamorada de tu chico y él también de ti”, señaló Galdós, tras mandarle su chiquita a Rodrigo Valle, al exesposo de la rubia. “Xoana, qué tal ejemplar que te conseguiste, carajo. Primer ser humano medianamente decente que te conseguiste en la tierra, después de haber sido el relleno sanitario de tanto idiota”, señaló.

Asimismo, el locutor le dijo que “ahora tenemos por lo menos un hombre bueno, aunque parece, no sé. No lo conozco tanto (..) Les deseo lo mejor y qué les vaya muy bien”, sostuvo.

“TU ERES COMO EL KAMIKAZE”

Durante su conversación con Xoana González, Carlos Galdós también tuvo la oportunidad de dirigirse al peruano Javier González, y no dudó en identificarse con él tras cumplir 8 meses de relación y aún así ha decidido casarse con ella.

“Tu eres como yo, kamikaze, a la miércoles no más, me caso. Está bien, si uno está enamorado, se casa. Ya están conviviendo, sientes que va para adelante. Ya, si me equivoco, me equivoco. Mientras disfrutes el baile, todo bien, y hay que poner unas reglas para que sea agradable para ambos”, acotó.