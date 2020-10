Carlos Galdós estuvo como invitado especial en el programa de Magaly Medina para presentar su nuevo stand up virtual “Un viejo de mi**”. Y es que durante la entrevista, ambos presentadores no tuvieron reparo en burlarse de Mario Irivarren y Luciana Fuster, quienes vienen desempeñando el rol de locutores radiales.

La popular ‘Urraca’ fue quien le consultó al comediante qué le parecía que ambos chicos reality estén trabajando en la radio, un espacio en el que también trabaja Carlos Galdós.

"¿Qué es eso? Esos chicos agarran y libro y se desmayan. Se han perdido los valores, ya la gente no respeta nada (...) En nuestra época uno no tiene memoria, los caballeros no teníamos memoria, estos chicos salen y cuentan su historial de encames, debería darles vergüenza, la otra con el futbolista”, expresó Galdós.

Recordemos que en los últimos días Magaly Medina ha criticado fuertemente a Luciana y a Mario, luego que estos calificaran a su programa como “destructivo". Incluso le pidieron a sus seguidores que dejen de sintonizarla porque invade la privacidad de todas las figuras públicas.

