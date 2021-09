¡Fuertes declaraciones! Carlos Vílchez no se quedó callado y aclaró la presunta pedida de mano que le habría hecho a su novia Melva Bravo durante un sketch en “JB en ATV”.

Y es que el actor cómico dejó en claro que si bien la prensa ha rebotado esta “noticia” de esa forma, aún no ha dado ese gran paso con su pareja, a quien conoce hace más de 11 años.

El integrante de elenco de ATV aseguró que todo fue parte de la actuación de su personaje. “Eso ha sido una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez”, comenzó diciendo.

“Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen... Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, agregó.

En ese sentido, Carlos Vílchez aseguró que su relación con Bravo va de maravilla, pero que aún no piensa en planes de matrimonio, pues todo es un proceso.

“Ese maquiavélico plan todavía no se está gestando, para mí no es malo casarse, sino estar casado. Conozco a Melva hace 11 años, es una mujer a quien admiro mucho, es muy inteligente, y seguro que todo llegará en su momento”, finalizó diciendo a Trome.

