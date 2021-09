Melissa Paredes, conductora de ‘América HOY’ confirmó que dio positivo a Covid-19, razón por lo cual ni ella ni sus compañeras Ethel Pozo y Janet Barboza fueron al set. “Salí positivo en una prueba antígena, falta la prueba molecular. Me parece extraño la forma en cómo me está dando a mi, tengo gripe, estoy aislada. Hoy me tocaba la segunda dosis de Sinopharm”, comentó en vivo. | VIDEO: América TV