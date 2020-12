Carlos Vílchez sorprendió a propios y extraños al pronunciarse sobre el fuerte rumor de que Jorge Benavides y “El Wasap de JB” se mudaría a ATV, tras no haber llegado a un acuerdo con Latina TV.

“No sé nada, todavía tengo contrato hasta fin de mes, cuando llegue la fecha recién sabré. Estoy de vacaciones ahora y lo único que quiero es hacer mis cosas a tiempo”, manifestó el actor cómico.

Asimismo, decidió no adelantarse a ningún hecho hasta que finalice su contrato con Latina TV, pues recordemos que también conduce el programa nocturno “Noche de patas”.

“Todavía tengo que esperar a que termine mi contrato. Si se va Jorge o no, no la tengo clara, no sé nada”, señaló.

