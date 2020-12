Rosángela Espinoza hace algunas semanas anunció con mucha pena que no había llegado a un acuerdo con su expareja Víctor Hugo Cornejo y que él se había tenido que quedar con su perrita.

Sin embargo, la popular ‘chica selfie’ sorprendió a propios y extraños al revelarle a sus seguidores mediante sus redes sociales que ya tiene en su poder a su adorada Bianca.

“Rosángela, ¿la tienes contigo? Me quedé en que el ex se la había llevado. Es muy hermosa Bianca. Qué bonito que la puedes ver o tenerla”, cuestionó una usuaria. “Ahora estará conmigo para siempre”, respondió la chica reality.

Todo se habría dado mediante su cuenta oficial de TikTok, donde subió un video junto a su perrita bailando “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey.

