Carlos Villagrán, más conocido como “Quico” se animó a contar detalles inéditos de su relación amorosa con la actriz Florinda Meza, quien interpretaba a su madre en la recordada serie de “El Chavo del 8″. Todo esto se dio en una entrevista exclusiva que dio para Radio Mitre de Argentina.

Y es que el actor nuevamente confirmó que quien siempre lo buscara era ‘Doña Florinda'. “Yo no tuve una relación con ella, ella tuvo una relación conmigo. Florinda andaba conmigo, porque ella fue la que me buscó”, comenzó contando.

Asimismo, reveló que también tuvo una relación con Enrique Segoviano, director de “El Chavo del 8” y tiempo después con Roberto Gómez Bolaños.

“Yo con esa relación ya no podía, no debería decirlo por caballero, pero pasó así y le pedí ayuda a Chespirito”, con la intención que no termine en un escándalo que podría afectar la grabación del programa.

Tras el fin de la relación amorosa, Villagrán contó que ‘Doña Florinda’ se enfermó y recibió los primeros auxilios de Televisa, incluso se suspendieron las grabaciones a causa de ello.

