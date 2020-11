Marcia Succar, la esposa de Carlos Zambrano, sorprendió a todos al revelar que se operó la nariz.

A través de Instagram, la pareja del futbolista no dudó en mostrar los resultados de su cirugía a la nariz, que según ella salió “perfecta”.

“No me dolió nada, solo es molesto los primeros días, tienes las vendas-férula-puntos y bueno es incómodo, ojo que a mi no me quebraron el hueso, me pusieron cartílago en la punta”, explicó Marcia Succar.

Los videos fueron publicados por el portal Instarándula, que señaló: “La bella esposa de Zambrano, Marcia Succar, luce en redes el retoquito a la nariz que se realizó”.

Esposa de Carlos Zambrano se hizo nuevo "retoque" en la cara - diario ojo

Así era su cara cuando se casó con Carlos Zambrano

