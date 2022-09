Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo parecían la pareja más estable de la televisión, pero la ilusión se rompió en 2022 con el anuncio de su separación. Fueron más de 13 años de relación y cuatro de casados los que compartieron los actores. ¿Esta desilusión cambió la idea de la conductora de “Top Chef Vip”? Conoce aquí lo que contestó la protagonista de “Hasta que la plata nos separe” a una pregunta de su gran amigo Gregorio Pernía.

Fue la misma Villalobos quien confirmó los rumores que venían circulando en la prensa y las redes sociales. Caicedo se había mudado a Miami y ya no compartían nada en la red. Pero se habían mantenido en silencio.

Sin embargo, el cumpleaños de la actriz de “El final del paraíso” encendió las alarmas de sus seguidores, porque el actor no le dedicó ni un saludo por la virtualidad. Y a Carmen se la vio muy feliz y bailando con sus amigos y seres más cercanos.

“Estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, dijo la celebridad en un video publicado en julio. El final de su relación se confirmó, pero ¿también se acabó el amor para Carmen Villalobos?

¿QUÉ PIENSA CARMEN VILLALOBOS DEL AMOR TRAS ROMPER CON SEBASTIÁN CAICEDO?

Carmen Villalobos todavía cree en el amor tras separarse de Sebastián Caicedo. Así lo manifestó la actriz colombiana en una historia de su cuenta oficial en Instagram, al ser consultada por Gregorio Pernía, su gran amigo, sobre su opinión acerca de este estado sentimental.

“Yo en el amor me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy”, respondió la presentadora de Top Chef Vip en un breve clip subido a su cuenta que tiene más de 20.5 millones de seguidores.

De esta forma, al parecer, la desilusión de romper tras 13 años de relación y un matrimonio de por medio no han derrumbado todos los anhelos de la conductora de televisión en el plano sentimental.

Villalobos se mantiene muy activa en las redes sociales, subiendo videos y fotografías de su trabajo en la televisión, así como curiosos clips que muchos fans han visto como si fueran indirectas para Caicedo.

