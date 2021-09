La actriz Carmen Villalobos ganó gran fama internacional con su agradable personalidad y talento para interpretar diversos personajes como el de Catalina Santana en la exitosa telenovela “Sin senos no hay paraíso” y sus secuelas. Uno de los últimos papeles que caracterizó fue el de Lucía Sanclemente en “Café con aroma de mujer”, el cual le ha causado algunas molestias con el público.

Su personaje en la producción dirigida por Mauricio Cruz y Olga Lucía Rodríguez ha sido un reto en la carrera de la barranquillera, pues es la primera vez que hacía de antagonista. Los espectadores estaban acostumbrados a verla en roles más carismáticos, por lo que su faceta de villana ha generado rechazo en muchos.

Debido a la antipatía que generó el personaje de Sanclemente, la colombiana recibió un comentario de odio por parte de una ‘seguidora’ cuando se encontraba en una sala de un aeropuerto en camino a Miami. Si bien esta no es la primera vez que afronta una escena de odio, fue igualmente sorprendente. A continuación, conoce los detalles.

Carmen Villalobos ganó gran reconocimiento tras su participación en la popular telenovela “Sin senos no hay paraíso” (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

CARMEN VILLALOBOS RECIBE UN COMENTARIO NEGATIVO

Villalobos reveló en una entrevista para RCN la vez que una mujer le dijo que la odiaba. La actriz se encontraba en las instalaciones de un aeropuerto, esperando que salgan sus maletas, cuando una señora la ve y decide descargar su ira hacia ella. A pesar de llevar cubrebocas, la espectadora de “Café con aroma de mujer” reconoce a la artista y le dice lo siguiente:

“Carmen Villalobos, te odio, no te soporto en la novela, de verdad yo te sigo en las redes sociales, me encanta lo que haces, pero no te soporto”.

La actriz nació en Barranquilla, Colombia, el 13 de julio de 1983 (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LA ACTRIZ LE AGRADECE

A pesar de las palabras de la mujer, Carmen reaccionó de buena manera y optó por agradecerle. Ella sabe que causar esas emociones en los fans es el resultado de una buena interpretación de su personaje, por lo que le es inevitable no sentirse orgullosa. Para cerrar con broche de oro su encuentro, Villalobos decide ayudar a la fémina a bajar sus pesadas maletas, obteniendo como respuesta un gracioso ‘te has reivindicado’.

Laura Londoño y William Levy serán los protagonistas de la nueva versión de Café, con aroma de mujer (Foto: RCN)

¿QUIÉN ES LUCÍA SANCLAMENTE?

En “Café con aroma de mujer”, Lucía se interpone entre ‘Gaviota’ y Sebastián, y hace hasta lo imposible para mantenerlos separados, debido a que ella está perdidamente enamorada del protagonista pese a que sabe que este no puede corresponderle.

“Lucía Sanclemente es una mujer con clase, elegante, decidida, aparentemente segura de sí misma. Muchas veces puede ser dulce, paciente, sensible, pero otras tantas será manipuladora, sagaz y obsesiva. Se enfrenta en repetidas ocasiones a la frustración, al miedo, a la soledad y le tiene terror al abandono. Por eso va a luchar por Sebastián, ya que es el amor de su vida y es la persona perfecta para tener esa familia con la que siempre ha soñado”, contó Villalobos a People en español.

En resumen, en su nueva faceta, la actriz se encarga de hacerle la vida de cuadritos a ‘Gaviota’. Ella aceptará casarse con Sebastián y tratará de llenar el vació que dejará la recolectora de café en su corazón, pero a medida que irá avanzando la historia, la mujer hará de todo para quedarse con el hombre que ama con locura. Sin embargo, será una situación difícil, ya que los protagonistas lucharán por ser felices a pesar de todo.