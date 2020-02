La guapa modelo brasileña ‘Cachaza’ habló por primera vez de sus planes de boda con Rafael Cardozo, con quien tiene una relación de nueve años. Carol Reali - su verdadero nombre - comentó que sueña con el anillo de compromiso y una boda de ensueño.

“Todos los años me dice que este año (me da el anillo). Pero yo no soy quién para cobrar, yo creo que eso tiene que venir de él. Lo bueno es que la relación va muy bien, estamos hace nueve años juntos y creo que eso es lo más importante. Pero sí todas las mujeres, me incluyo, soñamos con un anillo y una boda, entonces de hecho tiene que partir de él”, dijo la exchica reality.

Sobre la idea de tener hijos, dijo que aunque le encanta la idea, no es el momento: “Me jalan los niños. La verdad yo tengo mi show infantil también que me va muy bien”

Se despide de los realitys

De otro lado, explicó la razones del por que ya no aparece en los realitys de competencia.

“Hace un par de años dejé de lado los realitys de lado. Uno nunca dice jamás, yo de hecho soy muy agradecida de todo lo que soy porque empecé ahí. Pero hoy tengo otra visión, otros proyectos, estoy viajando un montón y soy embajadora de muchas marcas”, comentó a Ojo.

