¿Cómo fue el inicio de Carolina Gaitán? La actriz colombiana tuvo su primera incursión en el mundo del espectáculo con Escarcha, la banda femenina de pop que la puso en las radios y la televisión. Ese fue el primer peldaño que tuvo la celebridad en Colombia para empezar a hacerse un nombre. Luego, llegarían los proyectos televisivos, las telenovelas de Telemundo, como “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, que la pusieron en los ojos del mundo. Además, hasta ahora, la Gaita sigue en el mundo de la música.

La celebridad parece estar en su mejor momento. Además de ser una de las figuras más representativas de su país en producciones de la región, ahora ha estrenado su personaje de Pepa en la cinta animada “Encanto” de Disney.

Emocionada, ha señalado en su Instagram que es un sueño cumplido, una fantasía que compartía con su fallecido hermano Germán Gaitán. Además, es jurado de “Factor X”, uno de los reality internacionales más conocidos, y tiene un monólogo musical llamado Vida en Bogotá.

El 2022, además, será el año en el que la influyente artista lance su primer álbum, que traerá boleros, salsa, son cubano, en clave de fusión con lo que suena en la actualidad. Gaitán, de esta manera, recordará sus primeros años en que vivía el sueño de ser una estrella juvenil en su país con Escarcha.

La actriz estudió en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York y gracias a su talento y versatilidad fue llamada para dar vida a Pepa en "Encanto" (Foto: Carolina Gaitán / Instagram)

¿CÓMO ERA ESCARCHA, LA BANDA DE POP QUE DIO FAMA A CAROLINA GAITÁN?

Carolina Gaitán tocó sus primeros momentos de fama con la banda de pop Escarcha, que ganó el reality Popstar, en 2002, junto a Vanessa Noriega, Isa Mosquera, Laura Mayolo y Natalia Bedoya. Ese fue su primer peldaño a la fama, porque luego llegaría a formar parte de proyectos televisivos.

El mencionada programa de televisión apareció en 2002, de manos de Caracol Televisión, que compró los derechos de la franquicia de Nueva Zelanda que, en 1999, presentaba talentos similares a las Spice Girls, la famosa agrupación británica.

Así fue cómo Escarcha, con baile y canto, consiguió llevarse el concurso y grabar su primer disco del mismo nombre. Sin embargo, la agrupación no tuvo el mismo éxito con su segunda producción, “Siempre hay algo más” y la agrupación se desintegró. El tema “Bum Bum”, del álbum debut, fue uno de los más sonados en las radios de Colombia.

¿QUIÉN ES CAROLINA GAITÁN?

Carolina del Pilar Gaitán Lozano es una actriz y cantante colombiana de 36 años que nació en Villavicencio el 4 de abril de 1984.

Su primera participación fue en el reality show “Popstars” del canal Caracol, del cual salió como vencedora y fue integrante del grupo Escarcha.

Fue la protagonista de la telenovela “Gabriela, giros del destino”. Asimismo, interpretó a Catalina Bernabeu en “Isa TK+”, siendo la antagonista principal de esta telenovela.

En el año 2015 realizó el papel de Nelly Calle en la telenovela “Las Hermanitas Calle”. Y ese mismo año y parte del 2016 obtuvo el papel de Lola Calvo en la serie “Celia”, de Telemundo.

En 2016 llega a protagoniza “Sin senos sí hay paraíso” en el papel de Catalina Marín Santana, personaje muy recordado por todos los seguidores de la serie.

¿CUÁL ES LA CARRERA QUE DEJÓ CAROLINA GAITÁN PARA SER ACTRIZ?

Carolina Gaitán, estrella de “Sin senos sí hay paraíso”, dejó la carrera de Periodismo para apostarlo todo por la actuación. La actriz colombiana contó que era una aplicada estudiante en la universidad, mucho antes de imaginarse que tendría una trayectoria brillante en la televisión.

Por ello, aceptó gustosa el papel de Lola en “MalaYerba”, una meticulosa reportera que buscará la verdad detrás de la mencionada empresa, aunque eso la ponga en peligro en más de una oportunidad durante la historia.

“Me llegué a imaginar ser una gran periodista. Alcancé a hacer radio y presentación también, entonces me gusta el tema. Me gusta cuando se aborda de una forma disciplinada y apasionada como lo hace Lola”, explicó la artista en una conversación con BioBioChile.

¿QUÉ LE PASÓ A GERMÁN GAITÁN LOZANO, EL HERMANO DE CAROLINA GAITÁN?

Germán Gaitán Lozano, hermano de la actriz colombiana Carolina Gaitán, murió a los 20 años en un accidente aéreo, el 4 de enero de 2010, cuando se preparaba para ser un piloto profesional como su padre.

“Éramos cuatro mujeres y un niño, él era mi hermanito menor. También quiso ser piloto y en un accidente aéreo se me fue. Creo que eso es algo que deja una huella en la vida de cualquier persona. Él tenía 20 años, éramos muy unidos porque éramos los más chiquitos”, dijo Carolina Gaitán en una entrevista con Suelta la sopa.

Tras el siniestro y el fallecimiento de su hermano, la actriz pidió que se investigara lo sucedido para castigar en el caso de que hubiera responsabilidad o una supuesta negligencia. “Había un instructor que tiene la obligación de estar pendiente de su cuadrilla, pero se fue adelante dejando a mi hermano atrás en un avión que presentaba, desde antes de salir, un escape de gasolina. Él lo dejó atrás, aterrizaron y se preguntaron: ¿Y Gaitán? Pues Gaitán ya se había accidentado, ya estaba muerto”, declaró en “El Tiempo” en ese entonces.

