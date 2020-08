Hace unas semanas, Carolina Infante volvió a las pantallas de la televisión con la novela “La otra orilla”, producción que basa su historia en la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su emoción de volver al trabajo no ha sido completa porque sus padres no han estado junto a ella. En entrevista para diario Ojo, la actriz revela cómo ha sido lidiar con las críticas que desató esta ficción y lo difícil que es tener a su familia lejos, para protegerlos.

¿Cuando aceptaste ser parte de “La otra orilla” eras consciente de las críticas que generaría al realizarse todavía en medio de la pandemia?

Sabíamos que iba a desatar comentarios buenos y malos, era inevitable. Por mi parte, respeto mucho la opinión de las personas y sé que la gente está muy sensible con este tema, pero nuestra intención es comunicar que sí se puede trabajar con los protocolos de limpieza.

Interpretas a una enfermera, uno de los gremios con más carencias laborales. ¿Buscas con tu personaje visibilizar todos los problemas que atraviesa el sector salud? Precisamente en el trabajo de Gloria, mi personaje, se ve un poco lo que vemos en la realidad con las enfermeras, es decir no pagan bien, hay abusos, etc. Puede decir que Gloria representa a todas las enfermeras del Perú y del mundo.

“La Otra Orilla” se emite de lunes a viernes a las 8:30 p.m. por América TV.

Tu personaje ha tenido que separarse de su niño para protegerlo del contagio, Carolina, ¿ha tenido que distanciarse de alguien que quiere en estos meses? Bueno, de mis papás que están viviendo a parte, porque ellos son población vulnerable. Al inicio iba a verlos desde la puerta para entregarle las compras, ahora tengo mayor cuidado por mi trabajo. Es triste no poder abrazar a tu familia, a tus padres. No es lo mismo una videollamada porque extrañas ese calor de mamá y papá. Sin embargo, sé que este sacrificio es por su bien, no me perdonaría que les pase algo por mi culpa.

Asumo que el miedo es mayor ahora que sales de casa... Así es, pero estar en casa y ver noticias todo el día me estaba afectando emocionalmente, por eso empecé a enfrentar la situación y asumir que este virus no se iba a ir. Tenía que empezar a hacer mis cosas, pero cuidándome. Ahora, cumplo con mis protocolos cuando regresó de cada grabación, por mi, por mi familia y también por mis compañeros en el set. Además, Del Barrio Producciones tiene una productora sanitaria que siempre está pendiente de que cumplamos con todas las medidas de desinfección.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en las grabaciones bajo esta nueva normalidad? Nos ha chocado regresar y encontrar este nuevo panorama. Al inicio fue difícil llegar al set y no poder abrazar a los compañeros técnicos o camarógrafos. Ha sido nostálgico también el no poder juntarnos más entre amigas y ‘secretear’ como lo hacíamos antes, pero es lo que hoy nos toca vivir. Además, ver a todos con la ropa de protección, cubiertos desde la cabeza, fue rarísimo.

Actualmente están liderando en el rating, ¿qué tienes que decirle a tu público? Agradecerles por sus mensajes hermosos. Nosotros nos debemos mucho al público y ellos son los que deciden, más allá de las críticas. A los que no han visto la novela aún, véanla, porque es un homenaje a los personajes de primera línea y a todos las familias en general.