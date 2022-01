Carolina Ramírez, protagonista de “La reina del Flow”, es una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel internacional gracias a su trabajo en distintas series y telenovelas. A sus 38 años, la intérprete caleña tiene millones de seguidores en Colombia, España y varios lugares de Latinoamérica que siguen su trabajo y su vida personal.

Su gran talento para la actuación y su carisma la han hecho ganarse el cariño y el respeto del público, además la actriz que interpretó a Yeimy Montoya se caracteriza por ser muy honesta al emitir su opinión sobre diversos temas de coyuntura. Fiel a su estilo, también le gusta compartir las anécdotas que ha vivido.

Entre las experiencias por las que ha pasado, Carolina Ramírez contó que se sometió a un procedimiento de depilación con cera que le dejó manchas en la cara y una gran irritación. La caleña se dejó ver muy preocupada y dio más detalles de cómo terminó en ese estado.

Carolina Ramírez interpretó a Yeimy Montoya en "La reina del flow" (Foto: Carolina Ramírez/ Instagram)

LA DEPILACIÓN CON CERA DE CAROLINA RAMÍREZ QUE SALIÓ MAL

A través de sus historias en Instagram, Carolina Ramírez contó que se sometió a un procedimiento de depilación con cera que le dejó irritada la cara. Según explicó la intérprete, ella solía hacerse este procedimiento estético con láser, sin embargo desde que se mudó a Argentina no encontró donde hacérselo.

La protagonista de “La reina del Flow” se mostró preocupada por la irritación que tiene su rostro. “La quemada que yo me mandé. Resulta que a mí me crecen pelos en toda esta parte (su cuello)”, comenzó a contar en el video Ramírez.

Luego explicó cómo se realizó el procedimiento estético. “Yo venía haciéndome láser, llevó muchas sesiones, pero desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga láser, y me mandé una depilación con cera. Miren la irritación tan hija de... que tengo ahora”, agregó.

Según muestras las imágenes, su cara no fue lo único afectado sino también parte de su cuello. La depilación con cera terminó quemándole esas zonas y dañando su piel.

Carolina Ramírez tuvo que ponerle un filtro al video que subió pues aseguró que si no lo usa se le ven peor la irritación y los vellos que no alcanzó a quitarse.

¿POR QUÉ CAROLINA RAMÍREZ SE MUDÓ A ARGENTINA?

Carolina Ramírez decidió viajar a Buenos Aires junto a su esposo, Mariano Bacaleinik, tras terminar las grabaciones de la segunda temporada de “La reina del flow”. Fue en julio de 2021 cuando la artista colombiana contó que planeó con su pareja mudarse a otro país, pero los retos profesionales de ambos postergaron este sueño durante algunos años.

“Desde siempre dijimos que hay que ‘camellar’ muy duro en Colombia y por fin se nos dio, (lo de vivir en Buenos Aires), obviamente, como a muchos, la pandemia nos dio ese empujón, de organizar y adelantar esos planes de vida”, explicó Ramírez al programa ‘La Red’ de Caracol TV.

La intérprete de “La reina del flow” contó que el estilo de vida que tenía junto su esposo, los llevaba a improvisar sobre la marcha y hacer algo nuevo todos los días. Ahora que pueden disfrutar tiempo de calidad, en casa, piensa tomar un descanso.

“Uno viene de un ritmo muy vertiginoso y de repente al siguiente día ‘pum’ se paró todo, nada más, es como un salto al vacío, no fue paulatino, fue todo y nada al mismo tiempo. También ha sido delicioso poder decir que no tengo nada que hacer al otro día. Desayunar y no hacer nada es un regalito bien bonito, no sé si tanto tiempo pero por ahora sí”, agregó.