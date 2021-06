¡Fuertes declaraciones! Caroline Visser utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en conmemoración del primer mes de fallecido de su esposo Ricardo Sánchez. Y es que la modelo advierte que aún no logra superar la pérdida de su compañero de vida.

“Nunca podre decirte adiós porque siempre iré contigo, vaya donde vaya. Sé que ahí estarás en un pensamiento, en una lágrima, en una sonrisa o en un recuerdo mi ángel. Tu bella alma hoy descansa pero tu memoria nunca de mi vida será borrada”, comenzó escribiendo en su cuenta oficial de Instagram.

“Hace un mes que te fuiste y aún siento mucha tristeza en mi corazón. Le pido a Dios que me de la fortaleza y la sabiduría necesaria para salir adelante con nuestro hijo y sin ti, mi amor. Lloro porque tú voz no está en casa, río porque sé que me amaste con todo tu ser y con tus ganas, es una mezcla que me agarra el alma y me rompe cada esquina de mi ser”, agregó.

En ese sentido, la modelo venezolana mencionó que el mejor regalo que pudo haberle dejado su esposo, es su pequeño hijo, por quien sacará las fuerzas necesarias para poder salir adelante.

“Él es la mejor herencia que me pudiste dejar y por él cumpliré la promesa que te hice de hacerlo un varón de Dios y un hombre de bien. Sé que estarás observando sus pasos y cuidando de él siempre como su ángel protector que eres”, finalizó.

