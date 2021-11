Cassandra Sánchez de la Madrid, hija de Jessica Newton, reapareció en las redes sociales luego de haber dado a luz a su primer hijo de nombre Milan.

La nueva mamita lo hizo al lado de su pequeño bebé, quien ha llegado al mundo para alegrar su vida y la de Deyvis Orosco, el flamante padre.

“No hay duda que cuando uno es feliz todo lo que puede dar es luz, no siento la cara de tanto sonreír. Nuestra Navidad llego temprano @deyvisorosco #newborn #babyboy”, escribió Cassandra Sánchez de la Madrid.

Además, en otra publicación agradeció el apoyo recibido por el cantante Deyvis Orosco durante esta nueva etapa de vida.

“Hoy @deyvisorosco me miro y me dijo “Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido.” No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie mas. Eres un hombre increíble, te amo”, contó.

Deyvis Orosco presenta a su hijo

El cantante sorprendió a propios y extraños al mostrar a su hijo por primera vez en televisión nacional.

Todo quedó al descubierto durante la última edición de “América Hoy”, cuando el cumbiambero se enlazó con el programa y emocionó a todos al dar detalles del nacimiento de su primogénito.

