Samuel Suárez sorprendió a propios y extraños al utilizar su plataforma de espectáculos “Instarándula” para comentar sobre la polémica que se ha creado, luego que Jessica Newton mandara a bañarse a una seguidora de Magaly Medina. Y es que el periodista se refirió a Cassandra Sánchez De Lamadrid, quien tampoco estaría perdiendo el tiempo y le respondería por privado a cada uno de sus detractores.

Según lo que comentó el comunicador, la hija de la organizadora del Miss Perú, no solo escribiría largos mensajes a los cibernautas explicando lo que sucedió tras el ampay de Deyvis Orosco en un sauna, sino que además los bloquearía.

“A mí todos los días, ratujas me mandan conversaciones que tiene con personajes, por ejemplo Cassandra Sánchez de Lamadrid responde a las personas y se pone a dialogar y defiende que su pareja va al sauna hace diez años, todo el rollo grandazo, y yo digo: ‘Qué intensidad’”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Asimismo, el popular ‘Samu’ comentó que la pareja de Deyvis, no contenta con responderle a los usuarios, también se toma el trabajo hasta de bloquearlos. “Obviamente yo no voy a mostrarlo y me quedo con todo el chismesito. Pero no solo se da el trabajo de responderles un testimonial, sino que luego bloquearlas”, finalizó diciendo.

