¡Fuerte y claro! Cassandra Sánchez De Lamadrid no se quedó callada y arremetió contra una usuaria, tras haber recibido un desatinado comentario sobre su bebé, fruto de su relación con Deyvis Orosco.

Como se sabe, la hija de Jessica Newton se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, luego de convertirse en madre por primera vez. Además, hasta tendría pensado casarse con el cantante este año 2022, tras haberse comprometido hace varios meses atrás.

Esta vez, la joven empresaria compartió una fotografía relacionada a su hijo Milán, pero no se imaginó recibir un tan negativo comentario por parte de un detractor. “Que no salga a su papá no más”, escribió.

“¿Y porqué no saldría a su papá? El mundo necesita más hombres nobles, luchadores, humildes, trabajadores, empáticos y honestos. Podría seguir con los calificativos hacia mi esposo. Yo sería la personas más feliz de que mi hijo crezca y sea igual a su papá. Increíble que tenga que leer este tipo de comentarios que dejan mucho que desear”, contestó fuerte y claro.

