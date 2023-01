Cathy Sáenz estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de Jorge Talavera, donde confesó lo bien que se siente siendo productora en el mundo digital, pues ahora lo prefiere mucho más que la televisión.

Y es que la productora de “Esto es Guerra” también reveló que, debido a su éxitos, varias personas del medio que aún se encuentran en el mundo de la televisión, le preguntan cómo está haciendo para triunfar en Youtube.

La productora reveló que actualmente no ve televisión, incluso desde antes que comenzara la pandemia. Además, indicó que no tiene entre sus planes retornar a la pantalla chica. “No, yo creo que no, de hecho ya no es algo que me atraiga tanto, yo ya no veo televisión desde la pandemia”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Cathy Sáenz comentó que en Youtube tiene muchas más libertades para tocar cualquier tipo de tema, sin temor a restricciones. “Yo antes vivía del rating, en cambio en Youtube tengo todo (...) Es que yo siento que pude ser más real con lo que puedes hacer. Tener la libertad de expresarte y de poner ideas que de repente en tele no funciona (...) En digital he sentido el placer de hacer lo que me da la gana”, agregó.

