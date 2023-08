La noticia de una posible crisis matrimonial entre Cati Caballero y Hugo Feldmuth se publicó en un medio de comunicación, lo que entristeció a la exmodelo y, por ese emotivo, salió al frente a negarlo, pues asegura que ya va a cumplir 25 años de casada.

“Leímos una noticia que nos sorprendió y nos entristeció (...) Es como si existiera un deseo de que los matrimonios se destruyan, no entiendo cómo un medio, si me menciona, no ve a qué me dedico y los post que comparto en redes sociales”, expresó la exmodelo muy indignada.

Luego continuó con: “¿vamos a enfrentar desafíos? Por su puesto, eso se enfrentan todos los días, pero eso es diferente a decir que una relación tiene un altibajo”.

Caballero dejó en claro que su matrimonio va muy bien y se dirigió a los medios de comunicación que no inventen noticias alrededor de su matrimonio.

“Dejen de inventar que la gente se separa o se divorcia, ¿estamos esperando una noticia así? para ¿tener la novedad? (...) No hemos enfrentado ninguna crisis, vamos a cumplir 25 años de casados” , expresó.