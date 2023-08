Recientemente, Yolanda Medina protagonizó un altercado con una reportera tras ser acusada de meterse en la relación que mantuvo Marisol con su expareja George Núñez.

La popular ‘Faraona de la Cumbia’ fue abordada por ‘América Hoy’ para hablar sobre esta polémica. “(¿Eres amiga de Yolanda?) No, no, es mi paisana (¿Tienen una enimistad? ) No, no creo (Lo dudas) jajaja no sé qué decirte”, respondió la cantante.

Marisol fue consultada directamente, si la líder de Alma Bella se había metido en su relación, la intérprete de ‘Canalla’ no lo negó y dijo que más adelante dará más detalles.

“ Yo no puedo decir nada, ya en su momento tendré que decir si son o no son ciertas, pero por ahora estoy bien ”, agregó.

