El cantante salsero César Vega se encuentra más feliz que nunca y es que ha encontrado el amor nuevamente tras un largo proceso de separación de la mamá de su hija, la artista de Son Tentación, Suu Rabanal.

César Vega oficializó a la chica reality Kamila Callegari, integrante del programa Esto es Bacán, como su flamante nueva novia. El salsero y la joven modelo tienen una relación y así lo hicieron saber ambos a través de sus cuentas en la red social de Instagram.

Para evitar las críticas, Kamila Callegari decidió bloquear los comentarios en sus redes para no recibir ni leer comentarios en contra de su relación, pues muchos aún recuerdan al salsero estando al lado de Suu Rabanal y su pequeña hija con la que formó una familia.

Sobre su romance, Kamila Callegari evitó opinar al respecto y solo dijo que se encontraba en un buen momento de su vida más no quiso entrar en detalles de cómo se conocieron.

Mientras, César Vega respondió sobre su nuevo romance y la relación que lleva con su ex Suu Rabanal. “Bueno, estamos súper bien, nos llevamos súper chévere, creo que no soy una persona tan mediática como para responder esas preguntas”, señaló el cantante de “Yo no soy un ángel”.