La tercera edición de Altamar: “Generación 2000”, regresa este 31 de Diciembre con el gran Charly Sosa, una propuesta refrescante, despedir el año, literalmente, frente al mar en el Club Náutico de San Bartolo.

El público de 25 a 40 años de edad podrá gozar, bailar y recordar su adolescencia con todos los éxitos del afamado cantante. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

Cabe mencionar que el cantante uruguayo Charly Sosa, fue vocalista del recordado grupo “Chocolate 2000”, los éxitos que lo catapultó a fama fueron “Mayonesa”, “Agachadita” y “Gelatina”, himnos que marcaron a toda una generación y que harán disfrutar este 31 de Diciembre a todo el público asistente, además se contará con la participación de DJ Naoki (Naintis), referente de la escena limeña.

El evento contará con 4 zonas :

* Zona ALTAMAR ( Box 8 o 10 Personas )

zona principal del evento, ubicada en la parte más próxima al mar.

* Zona Vip ( Box 8 o 10 Personas )

Zona ideal para quienes buscan un ambiente cómodo, vista privilegiada y acceso diferenciado, manteniendo la experiencia de fiesta abierta.

* Zona Vip (Stand Up)

Pre-venta S/ 140 | S/ 180 (Precio Full)

BARRA LIBRE: Ballantines, Flor de Caña 4 años, Vodka Ruso Valyuta Platinum

Además de la programación musical y el montaje , la fiesta contará con:

• Zona de comidas con pizzas artesanales y onigiris (Una Nueva forma de comer Sushi), para acompañar la noche.

• Servicio de buses oficiales desde los alrededores de la Universidad Ricardo Palma (ida y vuelta), pensado para facilitar el traslado hacia y desde San Bartolo, con un costo adicional .