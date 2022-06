El actor cómico Miguel ‘Chato’ Barraza ofreció una entrevista a Danny Rosales y Lucky para el programa de YouTube “¡Habla, causa!”, donde mostró su incomodidad con el ingreso de los cómicos ambulantes a la televisión a finales de los años 90.

Danny Rosales encaminó la conversación al revelar que tras el fin de “Risas y Salsa”, muchos de sus integrantes hablaron con resentimiento de los cómicos ambulantes porque se quedaron sin trabajo.

“Todo programa tiene un momento que (acaba). No puede durar toda la vida. Eran jóvenes y la gente de ‘Risas y Salsa’ no. No es lo mismo hacer reír a los 15, 20 años, que a los 45″, replicó el popular ‘Chato’ Barraza.

“Lo que a mí me molestó es que algunos dijeron ‘les ganamos a estos’. Se les subieron los humos... Tú has quedado, el flaquito (Kike Suero) también ¿Pero los otros dónde están?”, añadió Miguel Barraza, refiriéndose a los artistas de la calle que ingresaron a la televisión con programas como “El show de los cómicos ambulantes”, “Los reyes de la risa” y “Los ambulantes de la risa”.

Asimismo, el experimentado humorista señaló que no debería confundirse al artista con el “trabajador de arte”, ya que el primero tiene procedencia de la “divinidad del señor”.

“Se quieren comparar con uno, que nació. Dios nos señaló. En cambio, ustedes fueron del momento, así que no se me suban al carro que yo soy más viejo, tengo más experiencia y, sobre todo, no hay que confundir al artista con el trabajador del arte. El artista viene de la divinidad del señor”, precisó.

Como se recuerda, “Risas y Salsa” estuvo al aire desde 1980 hasta 1990. En su primera etapa contó con Adolfo Chuiman, Román ‘Ronco’ Gámez, Enrique Espejo ‘Yuca’, Susy Díaz, Rodolfo Carrión ‘Felpudini’. Luego, se unieron talentos como Manolo Rojas, Alfredo Benavides, Fernando Armas, Ernesto Pimentel la Chola Chabuca, el ‘Gordo’ Casaretto y Andrés Hurtado.

