¡Fuerte y claro! Choca Mandros y Natalie Vértiz no pudieron ser ajenos a comentar sobre el escándalo que se ha desatado por la detención de Sofía Franco, quien fue denunciada por su esposo Álvaro Paz de la Barra por violencia familiar.

Ambos conductores mostraron su total respaldo a la rubia empresaria, pues califican de injusto el haber grabado y difundido las imágenes del preciso momento donde la policía la interviene.

“Es la verdad, muchas mujeres se han sentido reflejadas con lo que le está pasando a ella. Ya ambos han salido de la comisaría. Sofía posteo algo lindo junto a su familia, está haciendo el proceso respectivo. Desde aquí queremos mandarte un mensaje de mucha tranquilidad, dentro de todo, que vayas con calma, pero que busques justicia, porque no me parece justo lo que te hicieron”, comenzó diciendo el conductor.

“Yo también me he quedado helada con las imágenes. Hay varias cosas que son injustas en esta vida y que finalmente nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes de una familia. Me parece un abuso que hayan grabado esto, porque es privado, estaban dentro de la casa de Sofía Franco. Esperemos que se pueda solucionar de la mejor manera por el bien de su hijo”, agregó la modelo.

“Ellos dos tienen que pensar en el hijo que tienen porque lo van a tener toda la vida. Así que antes de decir públicamente, señor Álvaro, cualquier cosa, primero piense en su hijo. Solucionen sus problemas y todo lo que tengan que decirse, díganselo con una juez en frente”, finalizó diciendo ‘Choca’.

Choca Mandros y Natalie Vértiz opinan sobre el caso de Sofía Franco - Ojo

