Luego que se conozca la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, causó gran conmoción en redes sociales, saber que la cantante y el actor Chris Evans, se siguen en ‘Instagram’ y algunos usuarios afirmaron que se siguen desde que la colombiana ya no está con el futbolista.

Todo fue desmentido, ya que ambos se siguen desde antes que se sepa de la ruptura de Shakira y Piqué y todo se reveló gracias a una reportera de Univisión, quien le preguntó a Chris: “Shakira te empezó a seguir en redes sociales, ¡y el internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?”, él respondió sin esconder nada: “No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan”.

Chris Evans además afirmó que se avergonzaría mucho de bailar a lado de Shakira, sin perder la oportunidad de soltarle un elogio: “Ay, Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”.

La fiesta en qué la reportera le dice que Shakira lo siguió en IG y dice que volvió loco internet. La conoces, no me encantaría, soy su fan y que si le gustaría estar en uno de sus videos. Chris Evans fan de Shakira 🔥 pic.twitter.com/62bCbAgKFT — Shakira carla #TeFelicito🤖 (@shakiracarla) June 10, 2022

