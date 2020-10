Diego Chávarri protagonizó un tenso momento cuando en el programa “Amor y Fuego” dieron pase a Jeyci, quien hace unos días aseguró que su expareja Chris Soifer le engañó con el “Diablito”.

Diego Chávarri venía dando una entrevista con “Amor y Fuego”, cuando de pronto Rodrigo González “Peluchín” anunció que tenía por videollamada a Jeyci.

De inmediato, Diego Chávarri puso fin a la entrevista y decidió quitarse en retorno, pues no quería hablar con Jeyci y menos protagonizar un boca a boca.

“No me he molestado. Ya me han preguntado por Chris Soifer. Ahora yo no conozco al señor y no voy a perder mi tiempo poniéndome en dimes y diretes con él. Yo no me estoy molestando”, agregó.

Seguidamente le prometió a los conductores de “Amor y Fuego” ir al programa. “Cualquier día que quieran, yo voy al set y les doy dos horas de mi tiempo para hablar”.

