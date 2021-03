Chris Soifer decidió pronunciarse tras la difusión de un video en donde se ve a Yaqoob Mubarak besando a dos mujeres. La hermana de la “Solcito” dejo de seguir al empresario árabe en sus redes sociales.

La hermana de Micheille Soifer indicó en el programa ‘Amor y Fuego’ que ese video es pasado y que en todo caso es un tema que solo le compete al empresario árabe aclararlo.

“A mí no me han molestado las imágenes porque yo no lo conocía, no es de ahora. Es un tema que Yaqoob va a resolver, porque no tengo que meter mucho, pero mi opinión no me molesta esas imágenes”, sostuvo la exchica reality.

Cabe indicar que en el video, Yaqoob Mubarak aparece en una piscina acompañado de dos mujeres. En las imágenes se observa que, en diferentes momentos, el empresario besó a cada una de las chicas.

