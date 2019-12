Christian Cueva conversó con el periodista César Vivar para aclarar su situación actual y se pronunció fuertemente sobre las acusaciones de infidelidad que recaen sobre él. En entrevista para ATV+, el futbolista reconoció sus errores y aseguró que ya le ha pedido perdón a la madre de sus hijos, Pamela López por sus “errores pasados”.

“Siento mucha cólera. Pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder asimilar estas cosas. Estoy cansado. Yo no veo televisión la verdad, pero siempre me comentan y me dicen que ha salido hablar tal persona. De verdad yo estoy cansado”, señaló.

¿MEA CULPA?

Asimismo, señaló que le pidió disculpas a su mujer. ”Tuve que pedirle perdón a Dios y a mi familia. He tenido que conversar con mi señora. Ha sido una confusión personal, yo erré y ya no tiene sentido que estas personas sigan sentándose y comiendo del morbo”, agregó.

Por otro lado, hizo un pedido: “Quiero que me dejen en paz y a mi familia. Mis problemas personales ya los conversé en cuatro paredes, como tengo que hacerlo. Yo no tengo que explicarle al mundo nada. Sinceramente quiero que esto pare”.