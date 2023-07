Christian Cueva dejó la polémica detrás y ahora disfruta de un viaje junto a su familia en las paradisiacas playas de Punta Cana en República Dominicana. La familia del futbolista no estuvo sola, y es que al parecer Pamela López, esposa de ‘Aladino’ tuvo un lindo gesto e invitó también a la nana de sus hijos.

Como se sabe, Christian Cueva le ha dado de una vida llena de lujos a la madre de sus hijos, quien en más de una oportunidad ha dejado ver que no escatima en gastos al momento de disfrutar en familia. Esta vez decidió incluir en sus planes a su trabajadora del hogar a quien incluso grabó disfrutando en el lujoso resort.

Pamela López llevó a la nana de sus hijos a Punta Cana

La también influencer ha demostrado que tiene una gran relación con su trabajadora del hogar, y es por ello que se animó a subir un divertido video en redes sociales en el que reveló que su nana los acompañó a Punta Cana. “ MI NANA ES UN PELIGRO. Nuestra BIG MAMA latina con ustedes JUANACHA MAMACHA, está lista para su casting ”, se lee en post de Pamela López.

En el post de Instagram, los seguidores de Pamela no dudaron en elogiar su noble gesto. “ Que linda que bueno que también lleven y disfrute la nanny o nana ”, “ Soy niñera de 2 niñas, y cuando me llevan de paseo me divierto tal cual ”, “ Que bueno que sepan apreciar alas personas que trabajan así ”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.





