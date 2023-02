Perfil bajo. Los costosos looks de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no pasan desapercibidos para nadie, pero logra que los de Christian Cueva no sean notorios, motivo por el que el equipo de Magaly Medina, encontrando que el futbolista y su esposa gastan miles de euros y dólares en solo ropa.

El popular ‘Cuevita’ usa conjuntos de short y polo Fartech, qué juntos hacen más de, 1025 dólares que en soles representaría más de 4 mil soles en una solo outfit, pero parece ser que la marca favorita del pelotero es ‘Dolce & Gabbana’, ya que usa sus costosas zapatillas de 1145 dólares, entre otras prendas de la misma marca.

Magaly Medina resaltó la personalidad de ‘Cuevita’ por usar lo que le gusta sin temor a las críticas, tal como pasó con su conjunto de buzo de marca ‘Balenciaga’: “Tiene sus gustos especiales, pero es su estilacho, pero tiene su personalidad y no le importa lo que diga la gente, él va con su buzo amarillo y su pelo parado y está feliz”.

TE PUEDE INTERESAR