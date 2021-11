Este 8 de noviembre, el cantante Christian Domínguez fue sorprendido por sus hijos y Pamela Franco durante el programa “En boca de todos” por sus 23 años de carrera artística.

Tras la entrada de su hija Camila, quien pronto cumplirá 13 años, Christian Domínguez contó que es un papá celoso, pero intenta que la jovencita tenga confianza en él para contarle cosas privadas.

“Sí, soy celoso, trato de darle la confianza, por lo menos que no tenga miedo de contarme las cosas, aunque sé que tiene miedo de contarme las cosas porque sabe que soy celoso”, dijo Christian Domínguez.

El cantante admitió que eventualmente su hija se enamorará, pero él quiere que sea feliz: “Esto va a tener que pasar, ella es una niña, como la ven, guapísima, y solamente espero que le vaya bien, que es lo que yo quiero (...) Es que soy bruto para decirle las cosas a veces, entonces ahí Pamela me ayuda mucho, habla con ella, Pamela le aconseja”.

“Una vez le dije, no sabía cómo decirle que me cuente, que me tenga confianza con el tema de los enamorados, estas cosas”, dijo Christian Domínguez entre risas.

Cuando Maju Mantilla preguntó por el primer beso, Christian Domínguez se puso nervioso y respondió: “No me ha dicho, por sacarle información se lo digo brutamente, le digo: mira hijita, cómo es, cuéntame las cosas”

En ese sentido, el líder de la Gran Orquesta señaló que cuida mucho a su hija y desea que no sufra: “Yo le cuento a ella todo lo que ella me pregunta, o sea, no le cuento cosas que no quiere saber (...) pero sobre todo lo que yo le digo es que yo quiero que ella sea feliz y que voy a hacer lo posible para que esté blindaba y que nadie la haga sufrir”.

