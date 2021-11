¡Agárrense, Isabel Acevedo y Gisela Valcárcel! Durante el programa “En boca de todos”, Christian Domínguez contó que no vio la final de “Reinas del Show”, la cual ganó Isabel Acevedo: “Te voy a ser sincero, no pude ver, estaba trabajando, el programa estoy viéndolo ahorita, en este momento”. Pero nadie contaba con que Tula Rodríguez iba a aprovechar para lanzar un sablazo contra la ‘señito’: “Christian, tú tranquilo, si no has podido ver el programa, ¡somos dos!”. Fuente: América Televisión