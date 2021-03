Una guerra de nunca acabar. Las diferencias entre Christian Domínguez con Angelo Fukuy, Jonathan Rojas y otros miembros que decidieron retirarse de Gran Orquesta Internacional porque estaban “cansados de los escándalos” y otros motivos negativos; al parecer no llega a su fin y sigue en aumento.

Y es que esta vez el programa “Amor y Fuego” emitió unas declaraciones de los cantantes luego que el exintegrante de Skándalo diera a entender que toda esta polémica estaba siendo creada para promocionar a su nueva orquesta Zona Libre.

“Todo este tiempo primaba más el escándalo que lo musical. Siempre toda la vida hablaban de las parejas y nosotros ahí a un costado, y el musical solo un ratito, y eso ya nos fastidiaba. Llegaba un punto en el que dijimos: ¡Ya basta!, por eso se fue Pedro Loli”, comenzó diciendo Angelo.

En ese sentido, José Antonio Orejuela, otro exmiembro de Gran Orquesta confesó que el sueldo que recibían por parte de los socios era muy poco para poder sobrevivir en plena pandemia.

“Nadie vive con 500 soles mensuales. Ni que fuéramos locos para pedir que nos paguen el sueldo completo...”, comenzó diciendo. “No, 500 soles cada mes y medio, porque se demoraban, no pagaban puntual. (...) A mi me llegó una carta notarial por estar haciendo cosas desde mi casa, me sorprendió, me bloquee”, agregó Fukuy.

Angelo Fukuy denuncia que Christian Domínguez les pagaba tarde - Ojo

