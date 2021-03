Erick Elera fue consultado por el reciente escándalo que involucra a sus amigos Christian Domínguez y Ángelo Fukuy, luego de que este último se llevara a algunos cantantes y músicos de “Gran Orquesta Internacional” para formar su propia agrupación “Zona Libre”.

Elera, primero, aclaró que no anda de arriba para abajo con Domínguez como la gente cree, por lo que ignora qué pasó realmente.

“Yo con Christian tengo una buena relación pero no es que seamos muy contantes, la gente cree que andamos de arriba para abajo y no es así”, dijo.

Pese a su cercanía con Domínguez, defendió el derecho de Ángelo Fukuy de formar su propio grupo.

“Yo no se qué ha pasado, si es que se han pelado o no. Pero así como Christian emprendió en un momento con su orquesta, todos tenemos derecho a hacerlo, pero hay que hacerlo de manera correcta por el conducto regular. Decir ‘gracias por todo, un brazo’. Yo no sé si lo han hecho mal o bien, pero les deseo lo mejor”, sentenció.

