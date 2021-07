Christian Domínguez, el cantante peruano de 37 años de edad, reveló todos las cirugías y ‘arreglitos’ que se hizo en el cuerpo para mejorar su apariencia física. Como se sabe, el cambio más notorio que lució el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ fue cuando se operó la nariz en marzo del 2017. Sin embargo, hay otros detalles que sus fans ignoraban.

En la reciente edición del programa ‘En Boca de Todos’, el cumbiambero fue acorralado por Tula Rodríguez y aceptó que se hizo varios ‘arreglitos’, incluido las populares peptonas, método para hacer crecer sus glúteos.

“La verdad ha sido la nariz, los dientes, los tratamientos faciales, pero mi cabello es mío”, confesó en vivo. Sin embargo, unos los integrantes de su orquesta lo dejó en evidencia: “ya sé que omitió, las peptonas”.

“Ah las peptonas, pero eso natural”, tuvo que admitir la expareja de Isabel Acevedo y Karla Tarazona.

Vale indicar que las peptonas no se aplican mediante una intervención quirúrgica y se trata de unos nutrientes celulares que ayudan a aumentar la masa muscular en el “totó”.

¿Qué hacen las peptonas en los glúteos? Las Peptonas son el mejor tratamiento no invasivo que ayuda a aumentar el volumen y tono muscular de los glúteos, es decir, levanta, forma y da mayor volumen.

Antes y después de Christian Domínguez

Christian Domínguez se operó la nariz en el 2017 y pagó entre los 7 y 10 mil soles para el ‘milagrito’. El recordado protagonista de ‘Mi amor, el Wachiman’ decidió operarse la nariz para dejar atrás un problema respiratorio y no por razones estéticas. O, al menos, eso fue lo que dijo.

“Todavía no estoy apto para salir en televisión. Aún estoy con los moretones. Ayer me han sacado el yeso y ahora ya puedo respirar bien. (¿Por qué me operé?) La operación fue un tema médico, yo tuve una fractura en el tabique que me pasó cuando era niño y con los años se me iba complicando”, comentó en ese entonces.

