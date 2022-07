Este lunes 25 de julio de 2022, el cantante Christian Domínguez se refirió al proceso de divorcio de Tania Ríos, quien recientemente contó que el artista no la llamaba desde el 2019 para hablar del tema. Según Christian, una de las razones de la demora es que su expareja se encontraría de ilegal en Estados Unidos.

En diálogo para América Espectáculos, Christian Domínguez anunció que el divorcio saldrá esta semana: “A Dios quiera, esperamos que esta semana me den la noticia para que ya haya un tiempo (...) cuando ya me pueden dar el documento para recién emitirlo a Registros Públicos, que también tiene sus días hábiles y todo lo demás, pero supuestamente esta semana ya es la semana”.

Según el artista, Pamela Franco se lo toma “bien”: “Ella siempre me pregunta ‘amor ¿y tu divorcio?’, pero me lo pregunta como diciendo ya pues, cuánto tiempo tiene, ya voy a empezar el cuarto año desde el proceso, claro que la pandemia hizo que se haga más largo, pero esperemos que sí porque son tantos años, ya está todo, o sea, prácticamente esto es lo último, es una firma”.

De otro lado, Christian Domínguez respondió con humor a los que afirman que terminará con Pamela Franco en noviembre, cuando se cumplan 3 años de relación: “Siempre preocupados ellos. Sumamente bien, imagínate, lo tomo a la broma, Pamela se ríe, me dice vamos a hacer una fiesta, un paseo por las calles”.

“La verdad que ni lo pensamos, nos reímos un poco del tema, estamos en lo nuestro, estamos en el tema familiar, en nuestras perspectivas que tenemos, nuestros sueños, pensamos igual, familiarmente”, aseguró el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez aseguró que ya sentó cabeza: “Mi familia es lo más importante, imagínate, no te voy a decir que recién ahorita pienso que he sentado cabeza, he intentado estar en línea recta hace muchos años, pero son circunstancias que uno no se termina de cuajar o cree que la felicidad es de una manera y te sigue enseñando la vida”.

Fuente: América Televisión

