Christian Domínguez lamentó, entre lágrimas, no celebrar el Día del Padre junto a sus hijos, en especial, con su bebé María Cataleya. La actual pareja de Pamela Franco viajó a Miami para recibir la vacuna y tener algunas presentación artísticas con su agrupación de cumbia.

“Pensé que pasaría el Día del Padre con mi bebé (...) He venido a cantar acá, pero es complicado la parte emocional. Uno no puede renegar jamás del trabajo, pero es complicado”, contó al programa América Hoy.

El programa mostró un emotivo informe con imágenes del cumbiambero con su bebé, conmoviendo al líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Gracias a todos por este regalo, extraño mucho (a mi familia)”, dijo al borde del llanto.

Domínguez tiene 3 hijos, Camila - de su expareja Melanie Martínez; su hijo Valentino, fruto de amor con Karla Tarazona; y María Cataleya, con Pamela Franco.

No acompañará a Pamela Franco en la final de El Artista del Año

De otro lado, se mostró afectado porque no acompañará a Pamela en la final de El Artista del Año.

“Hemos llorado toda la semana pasada porque he estado con ella cada sábado para darle tranquilidad, pero justo en la final no voy a estar. Sé que lo hará bastante bien. No podré estar con ella y tampoco podré verla porque estaré en el show”, sostuvo.

