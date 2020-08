Christian Domínguez estuvo como invitado especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde se sometió a las consultas de “La boca preguntona”, secuencia en la que varios artistas del espectáculo revelan detalles inéditos de sus vidas.

En esta ocasión, la conductora Maricarmen Marín fue la encargada de realizar las picantes preguntas. Una de ellas y que llamó bastante la atención del público televidente, fue sobre las diferencias que aún tiene con los Hermanos Yaipén.

“¿Es cierto que la la reconciliación con los Yaipén se dará cuando Perú vaya a otro mundial?”, fue la consulta. “Todos somos personas diferentes antes y después de la pandemia (...) Hoy por hoy, si los vuelvo a ver, los saludo, ahora es momento de apoyarse entre artistas”, respondió el cumbiambero.

Por otra parte, el popular ‘Wachimán’ reveló que Pamela Franco es muy celosa, motivo por el que ya no realiza su baile característico del “El gusano”.

“Sí, es celosa, no me ha dicho que no lo haga (bailar el gusano) pero si es celosa y ya no estoy para hacerlo. Todo tiene su momento, su ciclo, cuando hay que hacerlo, lo hago con Pamela no más”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR