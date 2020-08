Ricky Trevitazzo se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado por la dueña del local que arrenda, de no pagar el alquiler ni servicios básicos. Y es que el programa de “Magaly TV, la firme” difundió las imágenes donde se observa a la señora reclamándole al cantante por este hecho.

Por su parte, la popular ‘Urraca’ decidió invitar al exintegrante de Skándalo para que de su versión de los hechos. Durante dicho enlace, el artista señaló en todo momento que estaba al día en sus pagos, sin embargo, la conductora reveló que el establecimiento le pertenece legalmente a la mujer que le reclamó a las afueras de su negocio.

Asimismo, un detalle que sorprendió bastante al público televidente, fue que el cantante se negó tajantemente a tratar con la señora el tema de los pagos del local, por lo que Magaly Medina le insistió que al no querer conciliar se encontraba en peligro de perder su inversión y su negocio.

“Ponte en mi lugar. ¿Cómo crees que me siento después de todo lo que me han hecho? (…) Yo jamás le he faltado el respeto a la señora, nunca me he dirigido a ella”, comentó Ricky indignado.

TE PUEDE INTERESAR