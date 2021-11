El cantante de cumbia Christian Domínguez celebró 23 años de carrera artística hoy, lunes 8 de noviembre. En el marco de la celebración, el también conductor de televisión recibió la sorpresa de Pamela Franco y sus hijos.

Y es que sus hijos, Camila y Valentino, llegaron hasta el estudio de “En boca de todos” para sorprender a su padre en este día especial. Por si fuera poco, Pamela Franco, su actual pareja, también se hizo presente y le dedicó el tema “Si nos dejan”.

“Estamos viviendo una parte muy bonita, difícil en esta época complicada. Es bastante difícil tratar que todos estén bien, son muchas responsabilidades juntas que yo me tomo por mi familia. Que se sientan orgullosos de ti hace que todo valga la pena”, manifestó el cantante.

“Ella ama a mis hijos como si fueran de ella, los cuida”, precisó Christian Domínguez. “Somos una familia de cinco, también tenemos una familia hermosa. Dios nos ha bendecido”, agregó Pamela Franco.

Pamela Franco sorprende a Christian Domínguez

Por si fuera poco, el programa “En boca de todos” también compartió un saludo de parte de los padres de Christian Domínguez, Óscar y María, quienes manifestaron sus mejores deseos para el cantante de cumbia.

“Hijito querido, felicitaciones por tus 23 años de vida artística, que Dios te ilumine, te proteja y te colme de muchas bendiciones. Te amamos, hijo”, señaló su madre. “Muchas felicidades, hijito. Te queremos mucho”, agregó su padre.

“Tengo la suerte de tenerlos vivos, juntos. No hay un solo día que no me manden un mensaje en la mañana, uno al acostarse y a veces me siento mal, hasta ingrato por no poder verlos seguido, pero saben que estoy trabajando para mi familia. Trato de salir adelante y espero que todo se solucione para estar nuevamente juntos”, respondió, entre lágrimas, Christian Domínguez.

