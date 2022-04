El cantante Christian Domínguez pidió al gobierno de Pedro Castillo que dé soluciones al alza de precios. Este lunes 4 de abril, durante el programa América Hoy, reveló que él también está afectado por la coyuntura, debido a que su orquesta, Puro Sentimiento, está varada en Ica.0

“Tenemos que entender lo siguiente, esto no va a cambiar, ya lo dijeron (...) hay un tema de poder, de autoridad, perfecto, si se dan cuenta el pueblo, somos muchos más del pueblo, y si están pensando, no sé, de repente llamar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, no es una solución”, dijo Christian Domínguez.

“La autoridad tiene que dar la solución porque todo es una consecuencia, el tema de la comida es porque el transporte está muy alto, no llega lo que necesitamos, a Lima no llega, esto afecta a la música también”, añadió el líder de Gran Orquesta Internacional.

Según Christian Domínguez, la orquesta está atrapada en Ica sin posibilidad de retorno a Lima; asimismo, el artista contó que su restaurante también está afectado debido al precio del pollo: “Para comentar algo, Puro Sentimiento está varado en Ica, por ejemplo. Los restaurantes tampoco va a abrir, de repente, en el caso mío, por ejemplo, el pollo es básico, no podemos abrir tampoco, entonces todos estamos perjudicados y todo es una consecuencia”.

En ese sentido, Christian Domínguez afirmó que el gobierno debe entender que la gente no se aburrirá de protestar: “Si estamos pensando que la gente se va a cansar, si la gente va a pensar que seguramente en 3 días, en 4 días van a seguir trabajando normal porque se van a aburrir, no va a suceder, por favor, hay que entender que la autoridad tiene que solucionar este tema ya”.

