Christian Domínguez reveló que hasta el momento no ha formalizado su vinculación contractual con el programa ‘América hoy’ y permanece en incertidumbre respecto a su continuidad en el ámbito televisivo.

“Estuve trabajando en los conciertos, paseando con la familia. Y, bueno, es cierto que aún no he renovado contrato, no me he comunicado y tampoco se han comunicado conmigo”, expresó el cantante para Trome.

Christian Domínguez también reveló que su destino en la TV es incierto, pero que propuestas de trabajo sí hay.

“No lo sé, propuestas hay, pero nada concreto. Al igual que en la actuación, hay conversaciones. Así que no sé si estaré”, contó.