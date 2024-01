Leonard León multiplicó por cero las declaraciones de Karla Tarazona, quien lo acusó de no cumplir sus responsabilidades como padre. El cantante decidió ignorar por completo a su expareja y compartió un romántico mensaje para Olenka Cuba por sus 8 años de relación.

“ Ya vamos para los 8 años. Como toda relación hemos cometido errores, pero fuimos aprendiendo poco a poco, ya que hoy en día nuestra relación es más fuerte y consolidada, es la primera vez que me enamoro profundamente y que me diste una ilusión y paz a mi vida. Te amo mi cruda, eres el amor de mi vida y que Dios siga bendiciéndonos ”, se lee en las historias de Instagram del artista.

Karla Tarazona revela que Leonard León no se comunica con sus hijos: “No le nace”

Karla Tarazona confesó que Leonard León no se comunica con sus dos hijos, a pesar de que ella nunca le prohibió que se acerque a ellos.

La presentadora del programa ‘Préndete’ sostuvo que no puede obligar al cantante a que busque a sus hijos, pues esa es responsabilidad de él.

“Cero comunicación, sin prohibiciones. Los procesos que tenemos son conmigo, él no se puede acercar a mí, no a los niños. Tampoco se puede obligar a una persona a hacer algo que no les nace o esperar a que la jueza te diga ‘haz esto’. Esto no es un tema mío, no me hago responsable”, expresó Tarazona para ‘Café con la Chévez’.

